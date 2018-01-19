ЦБ отозвал лицензию у алтайского банка

С 19 января отозвана лицензия у «АлтайБизнес-Банка», сообщает Банк России.

Как сообщается на сайте ЦБ, лицензия у «АлтайБизнес-Банка» (Барнаул) отозвана в связи с неисполнением законов, регулирующих деятельность банков, а также нормативных актов ЦБ. Банк России поясняет, что возникла «реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков» «АлтайБизнес-Банка».