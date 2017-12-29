ЦБ отозвал лицензию у вологодского банка

Банк России с 29 декабря отозвал лицензию у вологодского банка «Северный кредит», говорится в сообщении регулятора.

ЦБ установил отсутствие в распоряжении банка «Северный кредит» первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств, говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Договор о приобретении ценных бумаг заключен врио руководителя кредитной организации и имеет признаки «схемных» операций. Таким образом, недобросовестные действия руководства банка привели к краху финансового учреждения. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы.

В связи с возникшим дефицитом ликвидности в последней декаде декабря 2017 года банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 244 место в банковской системе России.