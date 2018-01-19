Жертвой наезда автомобиля на набережной в Рио стал ребенок

В результате инцидента на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро, где автомобиль въехал в толпу, погиб восьмимесячный ребенок, сообщают СМИ.

Более 10 человек доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на Globo.

После наезда водитель едва не был избит свидетелями происшествия, полиции пришлось отбивать его у разъяренных людей, передает РИА «Новости».