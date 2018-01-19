Машина сбила около 15 человек на набережной в Рио

В Рио-де-Жанейро машина выехала на набережную Копакабана, пострадали как минимум 15 человек, сообщают СМИ.

Машина выехала на набережную около 20.30 по местному времени (01.30 мск), передает ТАСС со ссылкой на Globo.

За рулем находился 41-летний Антониу Алмейда. Сообщается, что правоохранители задержали водителя. Тот утверждает, что страдает эпилепсией.

Как видно на кадрах с места происшествия, машина затормозила на пляже, передняя часть авто деформирована.