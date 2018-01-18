Пьяная компания избила врача скорой помощи в Твери

В четверг вечером в микрорайоне «Южный» в Твери избили врача скорой помощи, нападавшие были в нетрезвом состоянии, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на бульваре Гусева возле дома №18 около 20.00 мск, сообщает Tverigrad.ru. По этому адресу вызвали «неотложку», медики прибыли на место и собирались войти в подъезд, однако путь им преградила компания из двух парней. По словам очевидцев, молодые люди находились в нетрезвом состоянии.

Компания стала приставать к врачам, и в ходе конфликта избила одного из, после чего злоумышленники скрылись.

В течение часа сотрудники ППС задержали одного из нападавших, сообщила пресс-служба УМВД по Тверской области. Другого участника конфликта продолжают искать.

Похожая история произошла в Ярославле – в среду сообщалось, что мужчина избил приехавшего на вызов врача скорой помощи. Во вторник стало известно о нападении на врачей в Петербурге, а накануне - в Москве.

Напомним, в ноябре Минздрав России предложил внести поправки в Уголовный кодекс, по которым за покушения на врачей и другой медперсонал при исполнении ими обязанностей можно наказать лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного.