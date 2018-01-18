Порошенко внес в Раду кандидатуру нового главы Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко предложил парламентариям уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, сообщили в Верховной раде.

На сайте украинского парламента текст проекта постановления президента страны об увольнении Гонтаревой с должности председателя Нацбанка Украины отсутствует, передает РИА «Новости».

Второй проект постановления Петра Порошенко касается назначения и.о. главы Нацбанка Якова Смолия на пост его руководителя.

Напомним, с 11 мая 2017 года первый заместитель председателя Нацбанка Украины Яков Смолий назначен исполняющим обязанности главы регулятора. После этого представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко внесет в парламент кандидатуру нового главы Нацбанка до конца сентября, но этого произошло только в четверг.