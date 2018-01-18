СМИ назвали дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается обратиться к Федеральному собранию 6 февраля, сообщили СМИ со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой к мероприятию.

В своем выступлении, как ожидается, Путин обозначит планы на ожидаемый четвертый срок – президент пока не раскрыл публично свою новую программу, сообщает Bloomberg.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил этот срок оглашения послания, но заявил, что о нем будет своевременно объявлено.

В конце декабря Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию состоится до выборов.

Выборы президента пройдут 18 марта. На должность претендуют, кроме Путина, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.