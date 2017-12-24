Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится до выборов главы государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В середине ноября источник в Совете Федерации сообщил, что послание президента пройдет после того, как будут назначены президентские выборы.