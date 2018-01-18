В Сенате США захотели лишить Трампа возможности отложить санкции против России

В Сенат США внесен законопроект об автоматическом введении «жестких» экономических санкций против страны, которая вмешалась в американские выборы, заявил сенатор Крис Ван Холлен.

По его словам, администрация Дональда Трампа «не очень активно» действует против России, поэтому новый закон должен лишить Белый дом «какой-либо свободы действий в этой сфере», передает ТАСС.

Во вторник в Сенат внесли законопроект, согласно которому директор национальной разведки должен сообщать конгрессменам о случаях «вмешательства» других государств в выборы в США.

России посвящена отдельная секция, в которой говорится, что после соответствующего заявления разведки президент США в течение 10 дней обязан применить санкции. В перечень мер входят заморозка активов, запрет на доступ к финансовой системе США, блокирование любых сделок с американцами.

Под санкции должны попасть не менее трех организаций из списка, в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, «Банк Москвы» и Россельхозбанк. Кроме того, санкции могут вводиться против российских структур с государственным участием, например, Газпрома или Роснефти.