Позиция Трампа по строительству стены на границе с Мексикой изменилась

Президент США Дональд Трамп изменил взгляды на ряд вопросов, включая строительство стены на границе с Мексикой, заявил руководитель аппарата Белого дома Джон Келли.

В частности, Келли, ссылаясь на мнение специалистов, заявил, что на некоторых участках границы «строительство стены нереалистично» из-за ландшафта. Оплатить стену, получив средства «непосредственно от правительства» Мексики, не удастся, признал Келли, но США рассчитывают на визовые сборы и изменение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

«Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Fox News.

Келли заявил, что строительство обойдется США примерно в 20 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «вести избирательную кампанию и руководить – это разные вещи».

Мексика уже заявляла, что не станет платить. Она предупреждала США об угрозе масштабного крушения отношений двух стран.

Washington Post со ссылкой на конспект встречи Келли с демократами в Конгрессе пишет, что руководитель аппарата Белого дома пообещал демократам защиту от депортации для нелегальных иммигрантов, попавших на территорию США в детском возрасте. Речь идет о почти 700 тыс. иммигрантов, которые записались в программу защиты от депортации.

Кроме того, WP утверждает, что, по словам Келли, стена на границе с Мексикой не будет построена.

Издание пишет, что Келли объяснил некоторые предвыборные обещания Трампа по иммиграции «неосведомленностью».

Келли также сказал, что Белый дом не говорил экс-советнику президента Дональда Трампа Стивену Бэннону уклоняться от показаний в Конгрессе.