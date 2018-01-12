Мексика в очередной раз отказалась платить за стену на границе с США

Мексика не собирается оплачивать строительство стены на границе с США, заявил глава мексиканского минэкономики Ильдефонсо Гуахардо.

Он отметил в Twitter, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето «ясно» заявлял: Мексика никогда не станет платить «за эту стену».