Бэннона повторно вызвали для дачи показаний по «российскому вмешательству»

Стивен Бэннон, бывший советник президента США Дональда Трампа, отказался отвечать на ряд вопросов по «российскому вмешательству», поэтому комитет Палаты представителей США по разведке повторно, теперь уже в обязательном порядке, вызвал его для дачи показаний, сообщают СМИ.

По словам адвоката, Бэннон не стал отвечать на некоторые вопросы из-за соответствующего указания Белого дома. Источники Fox News заявили, что «конгрессмены учинили Бэннону и его адвокату допрос с пристрастием в связи с отказом отвечать», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс подтвердила, что, согласно установленным правилам, Конгресс должен согласовывать вопросы с Белым домом, передает ТАСС.

Hill пишет, что «Бэннон не сразу ответил на повестку, которая предусматривает как дачу показаний, так и предоставление документов».

Прежде комитет в рамках своего расследования никогда не вызывал в обязательном порядке должностных лиц, которые пришли в Конгресс по приглашению, но не ответили на все вопросы, интересовавшие законодателей.