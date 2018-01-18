Орбиту МКС подняли на 400 метров

Среднюю высоту орбиты полета МКС подняли на 400 метров, сообщает Центр управления полетами.

Маневр осуществлен с использованием двигателей модуля «Звезда», которые работали 16 секунд. Сейчас орбита составляет 404,3 километра, передает РИА «Новости».

Орбиту подняли для упрощения стыковки грузового корабля «Прогресс МС-08», который впервые в истории должен направиться к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Пуск запланирован на 11 февраля.

Напомним, сперва по двухвитковой схеме собирались запустить «Прогресс МС-07», но из-за переноса старта сделать это не удалось.