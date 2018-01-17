В России заложено новое круизное судно

На астраханском заводе заложен круизный теплоход «Золотое кольцо», рассчитанный на 180 пассажиров.

Трехпалубный теплоход рассчитан на 180 пассажиров. На лайнере будут размещены каюты «Люкс» и каюты первого класса, а также специальные каюты для людей с ограниченными возможностями. Пассажиры судна смогут воспользоваться рестораном, спа-салонами, сауна, тренажерным залом и другими услугами.

«Благодаря мерам господдержки круизные суда возвращаются на наши речные маршруты. Сегодня в дополнение к двум уже строящимся современным лайнерам PV-300 осуществлена закладка первого из двух уникальных колесных судов – «Золотое кольцо». Нет никаких сомнений, что благодаря принимаемым мерам «Золотое кольцо» России станет вновь полностью судоходным, и с каждым годом в речные путешествия будет отправляться все большее количество пассажиров - как наших соотечественников, так и зарубежных туристов», – сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает «Российская газета».

Технологические решения, применяемые на новых судах, обеспечат повышенную надежность и эффективную работу на глубине до 1,2 метра. Компьютерное управление движением и системами теплохода даст возможность причаливания к необорудованному берегу. Пассажирские суда проекта «Золотое кольцо» позволят расширить географию речных круизов в европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 2016 году президент России Владимир Путин дал старт строительству PV300VD – первого российского круизного лайнера. Это первый отечественный круизный лайнер за последние 60 лет. Советское судостроение было ориентировано на военный и рыболовный флот, круизных теплоходов в СССР построили всего два – в 1957 году.