Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию в Сирии и конгресс нацдиалога в Сочи

Глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии и предстоящий конгресс национального диалога в Сочи.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Напомним, 11 января Кремль раскрыл подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее Путин сообщал о переговорах с Эрдоганом по поводу атаки дронов на российские базы в Сирии. Неудачное нападение БПЛА на военные объекты произошло 6 января.