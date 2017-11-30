Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалось нападение дронов на российские базы в Сирии и вопросы дальнейшего сотрудничества в разных областях.

«Путин обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиационную базу «Хмеймим» с использованием современных беспилотных летательных аппаратов. В этой связи имеется в виду активизировать координацию усилий военных и спецслужб двух стран в целях эффективной борьбы с террористическими группировками в Сирии, – сообщается на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган обменялись мнениями по различным аспектам ситуации в Сирии и подчеркнули важность последовательной реализации выработанных при посредничестве России, Турции и Ирана астанинских договоренностей.

Отмечено, что оба президента удовлетворены позитивной динамикой развития торговых и экономических связей между странами. «Подтвержден взаимный настрой на всемерное содействие дальнейшей реализации масштабных проектов, прежде всего в энергетической отрасли», – говорится в информационном сообщении.

Подчеркивается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры стран договорились о продолжении регулярных личных контактов.

Ранее в четверг Путин рассказывал о переговорах с Эрдоганом по поводу атаки дронов на российские базы в Сирии. Неудачное нападение БПЛА на военные объекты произошло 6 января.