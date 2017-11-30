Путин рассказал о переговорах с Эрдоганом по атаке дронов на российские базы

Президент России Владимир Путин сообщил, что по телефону обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии.

По словам Путина, турецкие военные, как и турецкое руководство, не имеют отношения к инциденту с попыткой атаки беспилотников на военные объекты России в Сирии. Президент сказал, что России известно о том, кто совершил «провокацию», и отметил, что Турция ни при чем, сообщает РИА «Новости».

Глава государства отметил, что инцидент с Хмеймимом – попытка провокации и подрыва отношений России с партнерами, в частности с Турцией.

Также он добавил, что беспилотные аппараты, участвующие в попытке атаки на российские базы, были закамуфлированы под кустарное производство.

В четверг стало известно, что в атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружено производимое на Украине вещество.

Экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. В Минобороны раскрыли детали неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.