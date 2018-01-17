В Германии отказались помиловать «бухгалтера Освенцима»

Прошение о помиловании так называемого бухгалтера Освенцима Оскара Гренинга, приговоренного судом Германии к четырем годам лишения свободы по обвинению в пособничестве в убийстве 300 тыс. заключенных концлагеря, отклонено, сообщили местные СМИ.

Как передает агентство ДПА со ссылкой на прокуратуру Люнебурга, для 96-летнего мужчины удовлетворения ходатайства стало бы возможностью избежать наказания, передает РИА «Новости».

В конце декабря 2017 года Федеральный конституционный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, в которой Гренинг просил об отсрочке наказания.

Напомним, в середине июля 2015 года земельный суд в городе Люнебург (федеральная земля Нижняя Саксония) признал Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

В ноябре 2016 года Верховный федеральный суд ФРГ подтвердил вынесенный более года назад приговор 95-летнему Оскару Гренингу.