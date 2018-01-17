Более половины россиян не смогли назвать столицу Израиля

У 54% опрошенных вопрос «какой город является столицей государства Израиль?» вызвал затруднения, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), при этом .

«На вопрос без подсказок, какой город является столицей государства Израиль, 26% россиян называют Тель-Авив, 17% - Иерусалим», у 54% опрошенных он вызвал затруднения», – передает РИА «Новости» результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 61% россиян спокойно относятся к Израилю, у 16% опрошенных он вызывает симпатию, о неприязни к стране заявили лишь 2% респондентов.

По мнению 26% опрошенных, Россия не должна вмешиваться в конфликт, связанный с признанием США Иерусалима столицей Израиля, 21% заявили о том, что необходимо выступить за Тель-Авив, а 11% – за Иерусалим.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10-11 января, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер не превышает 2,2%.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен решением президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, это приводит к обострению ситуации.