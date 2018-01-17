США решили перебросить шесть бомбардировщиков на Гуам

К югу от Корейского полуострова США намерены разместить три типа стратегических бомбардировщиков, следует из сообщений ВВС США.

США направляют на базу на острове Гуам шесть стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress и около 300 членов летного экипажа. Они должны «оказать поддержку Тихоокеанскому командованию американских ВС», передает ТАСС.

Пресс-служба ВВС США напомнила, что B-52 в последний раз дислоцировались в регионе в июле 2016 года.

Запланировано участие бомбардировщиков в учениях с японскими и австралийскими силами.