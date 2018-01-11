США перебросили три бомбардировщика B-2 на Гуам

ВВС США разместили три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, способных нести ядерной оружие, на авиабазе «Андерсен» на острове Гуам, сообщили Тихоокеанские военно-воздушные силы страны.

Также на остров были отправлены 200 рядовых. Цель переброски заключается в поддержке бомбардировщиков тихоокеанского командования и миссии сдерживания, говорится в сообщении в Twitter Тихоокеанских ВВС.

О сроках пребывания бомбардировщиков на Гуаме не сообщается.

Напомним, ранее американские стратегические бомбардировщики В-1В, размещенные на Гуаме, поучаствовали в совместных с Японией учениях в районе спорного архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море.