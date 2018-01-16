Посольство в Сербии указало на «беззаконие и насилие» в Косово

Убийство сербского политика Оливера Ивановича на территории Косово является попыткой запугать сербское население, заявило российское посольство в Сербии.

«Глубоко потрясены трагической гибелью в результате террористического акта Оливера Ивановича», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что после агрессии НАТО и «насильственного отторжения» от Сербии Косово и Метохии Иванович «посвятил жизнь защите прав сербского народа», подвергался преследованиям за свою деятельность.

Посольство выразило соболезнования семье и близким погибшего.

Российская сторона считает это убийство очередной «попыткой запугать» сербов, помешать мирному урегулированию конфликта. Убийство Ивановича стало «наглядным отражением беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косово».

Посольство России выразило надежду, что в результате «досконального расследования», ведущую роль в котором сыграют международные структуры в Косово, «убийцы понесут суровую кару».

Напомним, лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» был убит в городе Косовска-Митровице.