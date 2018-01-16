Движение Putin Team вручило форму воспитанникам спортивной школы в Воскресенске

Движение в поддержку президента Владимира Путина Putin Team организовало торжественное вручение спортивной формы воспитанникам школы олимпийского резерва «Химик» в подмосковном Воскресенске, сообщил президент областной федерации хоккея, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

«Акция проводится каждый год. В Сергиевом Посаде мы тоже вручали хоккейную форму, в которую входят коньки, перчатки, клюшки и трусы», – пояснил Каменский, сообщает Первое подмосковное радио.

Кроме Каменского юных хоккеистов награждала двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по баскетболу Татьяна Овечкина. Она отметила важность поддержки ребят, идущих в большой спорт.

«Нужно вкладывать больше средства именно в таком возрасте. Хотелось, чтобы у этих ребят все получилось, чтобы они росли здоровыми и крепкими. Мой сын сделал большое хорошее дело для всей страны, он создал движение Putin Team. Я очень горжусь тем, что у меня такой сын, что он так болеет за свою страну», – отметила Овечкина.

Здесь же на льду арены прошел матч между командами спортшколы. После этого именитые спортсмены раздали всем желающим автографы. Организатором встречи выступило общественное движение Putin Team, сообщает «Ридус».

В начале января сообщалось, что участие в акции «Я тоже доброволец» при поддержке движения Putin Team приняли 88 человек, поздравившие воспитанников 22 детских домов.

Идею о создании движения «Команда Путина» «ради страны» хоккеист Александр Овечкин озвучил в начале ноября. К нему присоединились его коллеги Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, а также другие спортсмены и тренеры – Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский и Валерий Газзаев.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.