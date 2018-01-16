Песков прокомментировал жалобу КПРФ на освещение выборов

Обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о якобы несправедливом освещении предвыборной кампании на федеральных телеканалах может быть принято к сведению, но у президента нет полномочий оказывать влияние на СМИ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, это (письмо) можно воспринимать как для сведения, потому что если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в ЦИК», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он напомнил, что «президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов».

Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что Зюганов письменно попросил президента России Владимира Путина принять меры по устранению «контрпропаганды» в отношении кандидата в президенты от коммунистов Павла Грудинина.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.