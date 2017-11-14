В ЕС опровергли направленность газовой директивы против «Северного потока – 2»

Газовая директива Европейской комиссии не направлена против «Северного потока – 2», заявил посол Европейского союза в России Маркус Эдерер.

«Директива Еврокомиссии не направлена против какого-то определенного трубопровода, она направлена на создание правовой безопасности всех трубопроводов, которые приходят на территорию Евросоюза и выходят с нее», – отметил посол, передает ТАСС.

По его словам, «эти нормы не нацелены на то, чтобы запретить эксплуатацию какого-то трубопровода или его прокладку».

В понедельник Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) раскритиковала планы Еврокомиссии добиться принятия закона, который распространит принципы директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на входящие газопроводы без предварительных консультаций.

Россия также неоднократно заявляла, что в Европе пытаются оказать давление на Москву и ее партнеров для того, чтобы добиться отказа от «Северного потока – 2». Это касается в том числе позиции ЕС по распространению третьего энергопакета на газопровод, заявлял премьер Дмитрий Медведев.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о войне европейских лоббистов за «Северный поток – 2».