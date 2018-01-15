Европейские компании выступили против законопроекта ЕК по входящим газопроводам

Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) раскритиковала планы Еврокомиссии добиться принятия закона, который распространит принципы директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на входящие газопроводы без предварительных консультаций.

В Eurogas считают, что этот закон может оказать негативное влияние на безопасность инвестиций и поставок и ухудшить отношения между странами, сообщает «Коммерсант».

В заявлении ассоциации говорится, что ряд моментов в законопроекте могут нанести значительный вред, в связи с чем Eurogas рекомендует заморозить предложение, «пока не будут изучены все его возможные последствия». Также эксперты ассоциации призывают принять во внимание мнения всех заинтересованных сторон.

Этот законопроект должен затронуть строящиеся морские газопроводы и уже существующие. При этом операторам дадут возможность попросить об освобождении от исполнения требований.

Как полагают аналитики, законопроект направлен в основном на «Северный поток – 2», хотя в Еврокомиссии это и отрицают. Представители стран ЕС уже высказали замечания к предложенным Еврокомиссией поправкам к законодательству – в частности, Германия попросила о новой юридической экспертизе поправок, а Италия – об оценке воздействия на существующие газопроводы.

Однако ЕК, по данным источников, форсирует принятие этого законопроекта и собирается внести на рассмотрение Европарламента до середины февраля будущего года.

Россия неоднократно заявляла, что в Европе пытаются оказать давление на Москву и ее партнеров для того, чтобы добиться отказа от проекта «Северного потока – 2». Это касается, в том числе, позиции ЕС по распространению третьего энергопакета на газопровод, заявлял премьер Дмитрий Медведев.

В Еврокомиссии также заявляли, что строительство этого газопровода является якобы «бессмысленным», хотя ряд стран, в том числе Германия, открыто говорят о его необходимости.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о войне европейских лоббистов за «Северный поток – 2».