Сергей Кириенко: Высокого профессионала отличает то, что он готов делиться

Во вторник стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества». «Задача конкурса не только выявить их, но и создать полноценную систему поддержки и стимулирования наставничества в стране», – рассказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Во вторник первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции в ТАСС представил конкурс «Лучшие практики наставничества».

В комментарии газете ВЗГЛЯД Сергей Кириенко пояснил, что конкурс поможет создать в стране «полноценную систему поддержки наставников, систему выявления лучших примеров, лучших практик, (а также) государственных механизмов поддержки и стимулирования. А начинаем с этого конкурса», - подчеркнул собеседник.

Практика наставничества была широко распространена в советское время и ее необходимо возродить, - отмечалось на пресс-конференции. Некоторые скептики заявляют, что это невозможно, дескать, сейчас ценности кардинально другие, когда каждый сам себе прокладывают дорогу. Однако и сегодня есть отдельные блестящие примеры работы наставников, «перед которыми хочется встать и снять шляпу, и таких примеров достаточно много», - подчеркнул Кириенко. Так что необходима система работы с такими практиками, - добавил он.

Для человека в любое время «крайне важно не только самому чего-то достичь, но и передать свои знания, способности, воспитать других. Высокого мастера и профессионала как раз и отличает, что он готов делиться. Для него важно, чтобы его навыки, возможности не пропали, не ушли вместе с ним, а передавались и развивались дальше», - заявил первый заместитель руководителя администрации президента.

Опасность формализма в подходе наставничества была всегда и везде, заметил Кириенко. Именно поэтому сейчас к этой сфере подошли «не выпуском постановления – всем развивать наставничество, а по-другому», - указал собеседник. На деле получился «конкурс по вытаскиванию лучших практик. Задача - найти все, что развивается само, оно уж точно не формальное» - подчеркнул Кириенко. Это касается любых направлений деятельности, будь то трубопрокатный завод, клуб юных моряков, бригада сварщиков и т.д. То, что развивается само, «оно живет», - заметил Кириенко.

Механизм действий в конкурсе не только выявить лучшие практики, но и тиражировать их, помогать развиваться. «То есть не навязывать ничего и администрировать, а вытаскивать то, что живет. Раз живет, значит, оно не формальное, иначе бы не жило», - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента.

Представляя конкурс на пресс-конференции, он пояснил, что это новый проект платформы «Россия – страна возможностей». «Проект АСИ по наставникам – это важная дополняющая часть, без которого другие проекты (входящие в платформу «Россия – страна возможностей») просто не будут работать», – отметил Кириенко.

«Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. За каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть наставник», – подчеркнул он.

Кириенко напомнил, что и в рамках конкурса «Лидеры России» работа с наставником для его участников также гораздо более ценна, нежели денежное вознаграждение.

Так например, когда разговариваешь с конкурсантами, которые выходят в финал и спрашиваешь: «Что для вас важнее - миллион рублей, который вы получите на повышение своей квалификации, или возможность в течение года поработать с наставником?», – практически 100% отвечают, что никакие деньги не сопоставимы с возможностью работы с наставником, возможностью перенимать опыт», – отметил Кириенко.



Со своей стороны гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что конкурс будет проходить по пяти номинациям: наставничество на производстве, наставничество в бизнесе и предпринимательстве, наставничество в социальной сфере, а также наставничество в образовании и кружковом движении. Также предусмотрена отдельная номинация «Дети учат детей», где наставниками выступают дети.

Кроме того, в конкурсе заявлены две дополнительные номинации «Наставник года» и «Руководитель года» для директоров предприятий, на которых трудится более 5 тыс. сотрудников.

Награждение победителей состоится 14 февраля в рамках форума «Наставник», который пройдет на ВДНХ. Победитель, занявший первое место, получит – 300 тыс. рублей, за второе место – 200 тыс. рублей и за третье – 100 тыс. рублей. Подать заявку на конкурс можно на сайте проекта.

В то же время генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, выступая на пресс-конференции, отметил, что система наставничества в атомной отрасли имеет особое значение.

«В атомной отрасли проекты очень длительные. Средний срок «жизни» атомной станции – 60 лет, а с учетом продления (сроков эксплуатации) – до 100 лет. Поэтому критически важно организовать цепочку передачи компетенций и воспользоваться знаниями, которые накопили предыдущие поколения», – отметил Лихачев.

По его словам, система наставничества работает в Росатоме много лет. «Она работает и на уровне руководства – резервисты, зачисляемые на должности генеральных директоров предприятий, их заместителей, имеют своего ментора. Идет постоянная совместная работа и на уровне рабочих профессий, на базе движения WorldSkills», – добавил глава Росатома.

Росатом надеется, что развитие общероссийской системы наставничества даст возможность привлечь в атомную отрасль и специалистов из других областей, которые могут работать в международных проектах госкорпорации, - резюмировал Лихачев.