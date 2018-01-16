Источник: С полковника СК Ламонова сняли обвинения во взятке от Шакро

Федеральная служба безопасности России прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова («вор в законе» Шакро Молодой), сообщил источник в правоохранительных органах.

«За ним (Ламоновым – прим. ВЗГЛЯД) признано право на реабилитацию», – сказал собеседник РИА «Новости».

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова, сославшись на подписку о неразглашении, не подтвердила и не опровергла информацию о прекращении уголовного преследования ее клиента.

При этом Ламонов продолжает находиться под стражей. В отношении него и других фигурантов дела – его начальника Михаила Максименко и бывшего первого замглавы ГСУСК Москвы генерала Дениса Никандрова – продолжается расследование дела о взятке авторитету Андрею Кочуйкову, известному по прозвищу «Итальянец». По версии следствия, они помогли облегчить обвинения Кочуйкову, а также освободили его из СИЗО.

Дело в отношении Максименко выделено в отдельное производство, в понедельник прошли предварительные слушания. 1 декабря Максименко предъявили окончательное обвинение по двум эпизодам получения взятки.

В июле 2016 года в Москве по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года, был задержан Захарий Калашов (вор в законе Шакро Молодой). Также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого.