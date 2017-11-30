Экспорт товаров из ЕС в Россию вырос на 20%

За 11 месяцев 2017 года экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию вырос на 20,2%, а импорт из России – на 23,4%, следует из данных Евростата.

По данным статистического органа, в январе-ноябре 2017 года экспорт товаров из ЕС в Россию составил 79,8 млрд евро против 66,4 млрд евро в январе-ноябре 2016 года. Среди главных торговых партнеров Евросоюза это наиболее значительный рост экспорта товаров: на втором месте Китай, экспорт в который увеличился на 18,4%, на третьем – Южная Корея (рост на 16,5%), следует из данных Евростата.

Импорт товаров в ЕС из России также увеличился наиболее значительно – на 23,4% до 132 млрд евро.

По объему экспорта товаров из ЕС Россия находится на четвертом месте после США, Китая и Швейцарии, по объему импорта товаров в ЕС – на третьем после Китая и США.

Между тем, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия по итогам года увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 24,3% по сравнению с 2016 годом - до 202,3 млрд долларов, передает ТАСС.

Общий объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в декабре составил 20,74 млрд долларов. Относительно ноября он увеличился на 11,3%.

Эти показатели достигнуты на фоне санкционного режима ЕС в отношении России. Между тем, как отмечали западные СМИ, Евросоюз потерял из-за санкций 30 млрд евро.