Лавров обсудил с Климкиным освобождение пленных в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение пленных, формат возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе и деятельность Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на востоке Украины.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. ... Говорили также об СЦКК и не обошли вниманием его (Лаврова) итоговую пресс-конференцию», – написал Климкин в Twitter.

По его словам, позиции представителей Москвы и Киева «очень далеки», но сторонам следует «работать дальше».

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР – 165 и 73 соответственно. При этом украинская сторона отказалась включить россиян в список на обмен.