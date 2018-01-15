Лавров анонсировал отмену виз в страны Латинской Америки

В ближайшие два года Россия может установить безвизовый режим почти со всеми латиноамериканскими странами, заявил глава МИД Сергей Лавров, подводя итоги деятельности дипломатов в 2017 году.

«У нас, по сути дела, за исключением четырех-пяти стран Центральной Америки и Карибского бассейна, со всеми безвизовый режим. И я уверен, что в ближайшие год-полтора-два мы всю зону СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) сможем превратить в безвизовую для Российской Федерации», – цитирует его ТАСС.

По его словам, российские дипломаты на практике реализуют серьезный российский потенциал в сфере отношений с Латинской Америкой, проводя регулярные встречи на высшем уровне. Так, отметил Лавров, в скором времени ожидается визит президента Аргентины в Россию.

«Естественно ждем команды Латинской Америки, которые попали в финальную часть чемпионата мира, и я уверен, что делегации, которые будут сопровождать эти команды, также помогут нам развивать контакты и в политической, экономической сфере, в культурной сфере», – сказал глава МИД.

Лавров также рассказал о механизме диалога с СЕЛАК. Так, полтора года назад квартет Сообщества посетил Сочи, где была принята дорожная карта по развитию партнерства. Также ведутся контакты с субрегиональными организациями на континенте, в том числе АЛБУ (Боливарианский альянс народов Америки), МЕРКОСУР (страны Южноамериканского общего рынка), Андский пакт (региональное социально-экономическое содружество стран Латинской Америки), Центральноамериканскую информационную систему. В рамках последней Россия запросила статус внерегионального наблюдателя.

Также достаточно развитые двусторонние отношения у России со всеми без исключениями странами региона. Товарооборот с Латинской Америкой уже превысил 10 млрд долларов, отметил Лавров, указав, что речь идет о высокотехнологичной продукции, в том числе в рамках ВТС, атомной энергетики и договоренностей по космосу.