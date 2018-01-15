Посольство США установило запрет на пронос электроники в новое консульство в Москве

Заявителям на визы будет запрещено проносить в новое здание консульского отдела посольства США в Москве любые электронные устройства, при этом камер хранения в нем нет, сообщили в американском диппредставительстве.

Как рассказали в посольстве, с 16 января консульский отдел посольства в Москве будет работать в новом здании по адресу Большой Девятинский переулок, 8.

В архитектуре нового здания отражены космические мотивы. Коллекция предметов искусства, украшающих интерьеры рабочих помещений, включает в себя работы современных американских и российских художников.

«Обращаем внимание, что электронные устройства, включая сотовые телефоны, нельзя будет проносить на территорию консульства, камер хранения для них не предусмотрено», – передает ТАСС сообщение посольства США.



Официальный представитель посольства Мария Олсон уточнила, что в здание запрещено проносить все электронные приборы: телефоны, камеры, ноутбуки и планшеты.

По ее словам, с 16 января посетители больше не смогут оставлять свои мобильные устройства в камере хранения.

«Такая политика проводится в зданиях американских посольств и консульств по всему миру», – заявила Олсон.

В посольстве США рассказали также, что консульство расположится в новом здании на территории посольского комплекса США, которое оборудовано самым современным образом, спроектировано с учетом нужд людей с ограниченными возможностями и отвечает высоким стандартам безопасности.



В дипмиссии отметили, что в теории пропускная способность нового помещения консульского отдела должна быть гораздо выше, так как только на первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований, однако «в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них вследствие того, что кадровый состав дипмиссии США в России был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны».



Напомним, в 2012 году сообщалось, что на территории посольства США в Москве построят новое семиэтажное здание, в котором будут располагаться консульский и визовый отделы.