Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 15 копеек – до 56,5 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, составив 68,95 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».