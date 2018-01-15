Саакашвили прокомментировал «обещание» Порошенко не вредить интересам России

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили усомнился в достоверности обнародованных в СМИ документов с «обязательством» украинского лидера Петра Порошенко не вредить интересам России.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Я стою на своем, мне слабо верится что он мог написать этот документ собственноручно, учитывая, что рукописи не горят», – заключил бывший глава Одесской области.

При этом, по его словам, «то, что администрация президента [Порошенко] в 3.00 официально опровергла их информацию, говорит о панике на Банковой».

Напомним, фотографии неких документов, которые якобы являются письменными обязательствами Порошенко не заниматься антироссийской деятельностью обнародовал в воскресенье грузинский телеканал «Рустави-2». В администрации президента Украины оперативно прокомментировали ситуацию посреди ночи, назвав «документы» подделкой.