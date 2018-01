Украинские силовики похвастались видео с ночными стрельбами

Харьковская 93-я отдельная гвардейская механизированная бригада опубликовала видеозапись ночных артиллерийских учений, сопроводив их песней британской рок-группы Queen под названием We Are The Champions.

«Ночные стрельбы – это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище», – говорится в описании к видео, опубликованном на Facebook.

Между тем, маневры Вооруженных сил Украины нередко сопровождаются скандалами. В конце декабря украинские военные обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО, вызвав тем самым шквал критики со стороны экологов.

В октябре министерство обороны Украины опубликовало видео ночного боя украинских силовиков с ополченцами в районе Авдеевки, на котором видно ведение огня военных ВСУ из бронеколпака.