События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Маск поддержал мем о Зеленском как о самом богатом «актере»
Маск в соцсетях поддержал мем о Зеленском как о самом высокооплачиваемом «актере»
Американский предприниматель Илон Маск поддержал призыв прекратить финансирование Украины и мем, высмеивающий украинского лидера Владимира Зеленского как самого высокооплачиваемого «актера», обошедшего голивудскую звезду Тома Круза, признанного самым дорогим актером всех времен.
В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опубликовали призыв «прекратить финансирование Украины». Сообщение сопровождалось мемом, в котором в ответ на поздравления в адрес Тома Круза с тем, что он «стал самым высокооплачиваемым актером всех времен», Зеленский отвечает: «Подержи мое пиво». 800 млн долларов дохода Круза сравниваются с 280 млрд долларов, которые Украина получила в качестве американской помощи.
Напомним, новые власти США указывали, что США потратили на поддержку Киева «почти 300 млрд долларов, а Европа – на 200 млрд меньше». Зеленский до избрания президентом Украины получил широкую известность как участник КВН и комический актер, был руководителем студии «Квартал-95», основанной на базе одноименной команды КВН из Кривого Рога.