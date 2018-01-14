На Украине поставили Россию в один ряд с Сирией и Сомали

Украинцам не следует ездить в «опасные страны», в том числе Сирию, Ливию и Россию, заявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию», – написал Заяц в Twitter.

«Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», – добавил он, имея в виду освобождение украинского врача из плена вооруженной группировки в Ливии.

Ранее в Верховной раде заявляли, что любая поездка в Россию несет для украинцев «колоссальные риски». Перед этим МИД Украины советовал гражданам воздержаться от поездок в Россию, чтобы не «причинять страдания родным», так как это может оказаться «билетом в один конец».

Между тем, украинцы стали ездить в Россию в полтора раза чаще. По данным министерства экономического развития Украины, в прошлом году нашу страну посетили 2,6 млн украинцев (в 2016-м – 1,7 млн).