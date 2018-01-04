В Киеве назвали поездку в Россию «билетом в один конец»

Украинцам следует воздержаться от поездок в Россию, чтобы не «причинять страдания родным», заявили в департаменте консульской службы МИД Украины.

«Поездка украинцев в Россию – нередко билет в один конец», – предупреждает ведомство в Twitter.

Ведомство сослалось на заявление СБУ, которая обвинила Москву в «антиукраинских провокациях».

Между тем, по данным министерства экономического развития и торговли Украины, граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще. В 2016 году нашу страну посетили 1,7 млн «украинских туристов», а в 2017-м – 2,6 млн.

Кроме того, как пишут СМИ, растет число автобусных рейсов с Украины в Россию. Отмечается, что работать в России украинским гастарбайтерам выгоднее, чем в Европе.

В Киеве неоднократно призывали ужесточить правила пересечения границы между странами, в частности, в Раде звучали призывы к введению визового режима.