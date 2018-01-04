СБУ пожаловалась на задержание украинских силовиков в России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что российские спецслужбы задержали в Москве гражданина Украины, участника силовой операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

По мнению СБУ, фактом задержания участника силовой операции в Донбассе российские спецслужбы «совершили очередную антиукраинскую провокацию».

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также использует родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего, участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», – говорится в сообщении на сайте СБУ.

В связи с этим в СБУ напомнили, что ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, имеющих опыт участия в силовой операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

Между тем, как отметил политолог Александр Асафов, Служба безопасности Украины проецирует на российские спецслужбы свои собственные приемы и методы, передает RT.

Он подчеркнул, что даже если подобное задержание и было произведено, то осуществлено оно могло быть только на основе достоверной информации о преступной деятельности задержанного.

«Российские спецслужбы задерживают только тех граждан, не только Украины или других стран, в отношении которых действительно есть информация об участии в преступлениях против мирных жителей или российских граждан в рамках так называемой антитеррористической операции», – заключил эксперт.

Асафов отметил, что распространение подобных сообщений является частью постоянно ведущейся кампании о недопущении пересечения границы России гражданами Украины.

«То, что данный человек был задержан, не означает что «российские спецслужбы ведут охоту». Охоту как раз ведут украинские спецслужбы, которые всеми правдами и неправдами пытаются депортировать на Украину добровольцев, защищавших города Донбасса», – отметил Асафов.

Он также напомнил, что именно российских граждан заставляют сдавать биометрические данные для поездок на Украину и подвергают видеоинтервью с сотрудниками СБУ.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украину захватила новая волна шпиономании, которая сильно напоминает попытку выправить имидж главы СБУ Василя Грицака, пострадавший от Михаила Саакашвили.