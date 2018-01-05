Украинцев предупредили о «колоссальных рисках» поездок в Россию

Любая поездка в Россию несет для украинцев «колоссальные риски», заявил депутат Верховной рады от «Свободы» Андрей Ильенко.

Ильенко признал, что нынешние украинские власти довели ситуацию в стране до того, что многим приходится искать работу за границей. «Но надо понимать, что заработки в случае с Россией несут огромный риск для каждого человека, который пересекает границу», – предупредил депутат Рады в эфире телеканала «112 Украина».

С похожим заявлением накануне выступил украинский МИД. Там отметили, что украинцам следует воздержаться от поездок в Россию, чтобы не «причинять страдания родным», так как это может оказаться «билетом в один конец».

Между тем, по данным министерства экономического развития и торговли Украины, граждане страны стали ездить в Россию в полтора раза чаще. В прошлом году нашу страну посетили 2,6 млн украинцев (в 2016-м – 1,7 млн).