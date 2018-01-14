Фотографа королевской семьи Британии обвинили в домогательствах

Фотографа королевской семьи Великобритании 63-летнего перуанца Марио Тестино обвинили в сексуальных домогательствах 13 человек, пишет The Sunday Times.

Обвинения в адрес Тестино выдвинули «13 моделей и помощников-мужчин». Кроме того, по данным издания, фотограф занимался «сексуальной эксплуатацией моделей-мужчин». Эти обвинения касаются периода времени, начиная с середины 1990-х годов, передает ТАСС.

В сложившейся ситуации американское издательство Conde Nast, выпускающее журналы Vogue и Vanity Fair, отказало Тестино в праве на сотрудничество.

Аналогичные санкции данное издательство распространило и на другого известного фотографа, американца Брюса Вебера, которого обвинили в домогательствах 15 моделей.

Марио Тестино прославился в Великобритании фотопортретами принцессы Уэльской Дианы (1961-1997) для журнала Vanity Fair, которые он сделал незадолго до ее гибели. Он также неоднократно делал снимки королевы Елизаветы II, принца Уильяма, герцогини Кембриджской Кэтрин и других членов королевской семьи Виндзоров. В 2014 году королева Великобритании возвела Тестино в почетные офицеры ордена Британской империи.

Это уже не первые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных личностей. Так, 11 января сообщалось, что после обвинений в сексуальных домогательствах художественный руководитель и главный дирижер британского Королевского филармонического оркестра Британии Шарль Дютуа досрочно покинул свои посты.

Также сообщалось, что в сексуальных домогательствах обвинен создатель комиксов Marvel Стэн Ли, которому сейчас 95 лет.