В Подмосковье при попытке разобрать гранату погибли два человека

В результате взрыва, произошедшего в одной из квартир Подольска, погибли два человека, решивших разобрать найденную боевую гранату, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

Там уточнили, что в результате взрыва погибла хозяйка квартиры со своим сожителем.

«Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать», – говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по региону.

По факту происшествия возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Напомним, 20 декабря в одном из жилых домов Ставрополя взорвалась граната РГД-5.