Член российской сборной по пулевой стрельбе умер после ранения в висок

Член сборной России по пулевой стрельбе, серебряный призер юниорского чемпионата Европы 2017 года Валерий Давыдов в субботу умер в больнице после полученного ранения из травматического оружия в висок.

В сообщении на сайте Стрелкового союза России говорится, что Давыдов умер 21-м году жизни. «Валерий был одним из ведущих спортсменов в стрельбе по движущейся мишени», – сказано в сообщении.

«Для стрелкового сообщества эта утрата является горькой трагедией. Валерия любили и тренеры, и партнеры по команде», – сообщили в Союзе.

Давыдов был ранен в висок из травматического оружия вне спортивного объекта 11 января. В Стрелковом союзе подчеркнули, что выстрел не имел отношения к тренировкам и соревнованиям.

Спортсмена госпитализировали, вечером 12 января его состояние оценивалось как критическое.