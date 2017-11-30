ВСУ обстреляли дома мирных жителей в ЛНР

Украинские силовики открыли огонь из стрелкового оружия по дачным домам жителей у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил и.о. главы управления народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Со ссылкой на сообщение жителей садоводческого товарищества «Зеленая Роща» Филипоненко рассказал, что прицельный огонь со стороны украинских силовиков был открыт в 04.30 по местному времени.

«В один из домов было прямое попадание в окно», – рассказал он РИА «Новости».

Филипоненко предположил, что снайперы целились в жителя одного из домов.

В результате обстрела у соседнего дома пробита стена и крыша. Люди не пострадали только «по счастливой случайности», добавил Филипоненко.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что товарищество «Зеленая Роща» находится в 500 метрах от линии боевого соприкосновения. «Украинские снайперы стреляли целенаправленно по домам мирных жителей нашей республики», – подчеркнул он.

23 декабря в Донбассе вступило в силу новогодне-рождественское перемирие. После этого в ДНР украинских силовиков обвинили в нарушении договоренностей по соблюдению режима прекращения огня.

Президент Владимир Путин заявлял, что ситуация в Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, но Россию это не устраивает.