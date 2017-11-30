В Кремле отреагировали на заявление Трампа о ядерном соглашении с Ираном

Москва крайне негативно оценивает последние заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерного соглашения с Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков заявил, что заявления Трампа по СВПД «оправдывают худшие ожидания», так как США, вероятно, «взяли курс на слом соглашения по Ирану» и «усиливают ультимативный подход» в данных вопросах, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что продление режима снятия санкций с Ирана является «не более, чем косметикой», потому не следует переоценивать данный шаг.

Россия призывает международное сообщество консолидировать усилия по защите ядерного соглашения с Ираном, заключил Рябков.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно называл сделку с Ираном «плохой». В пятницу он призвал Европу подключиться к «исправлению» данной сделки.

В ответ Иран обвинил США в попытке подрыва соглашения по ядерной программе Тегерана.