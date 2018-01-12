Иран обвинил Трампа в попытке подорвать ядерную сделку

США пытаются подорвать соглашение по ядерной программе Тегерана, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Зариф подчеркнул в Twitter, что политика главы американского государства Дональда Трампа, включая его последнее заявление, являются «отчаянными попытками подорвать» соглашение. Министр обвинил США в нарушении ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий.

Зариф заявил, что СВПД не должен пересматриваться, вместо этого США следует брать пример с Тегерана и неукоснительно выполнять условия сделки.