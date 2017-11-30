Минобороны поддержало идею создания сверхтяжелого «транспортника»

Министерство обороны поддерживает идею создания сверхтяжелого военно-транспортного самолета, однако пока отсутствует финансирование данного проекта, сообщил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

Таликов сообщил, что работы по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета стоят «на очереди», в Минобороны «со всех точек зрения» поддержали идею его создания, однако финансирования «пока еще нет», передает ТАСС.

Он напомнил, что ОКБ Ильюшина начало работать по самолету Ил-106 еще в советские времена.

Таликов рассказал также о возможном создании транспортного беспилотника на базе Ил-112, но этот вопрос пока находится «на уровне разговоров», так как компания на данный момент не разрабатывает беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, главный конструктор ПАО «Ил» сообщил, что Минобороны получит первый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М до конца января.

Напомним, первый полет модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-М состоялся в конце февраля 2016 года.

В апреле 2016 года авиационный комплекс имени Ильюшина начал проведение заводских наземных и летных испытаний Ил-76МД-М.