Берлин прокомментировал требование Трампа к Европе по сделке с Ираном

ЕС намерен обсудить общий подход к требованию США «исправить» ядерную сделку с Ираном, заявил МИД Германии.

Как сообщили в министерстве, заявление главы американского государства Дональда Трампа было принято к сведению. Германия собирается проконсультироваться со своими европейскими партнерами, передает ТАСС.

При этом Берлин подчеркивает, что намерен поддерживать «полное исполнение соглашения по атому».