Захарова заявила о заговоре Запада по замалчиванию реальной обстановки в Ракке

Москва подозревает о существовании в западных СМИ и политических кругах некоего заговора об умолчании реальной ситуации в Ракке для того, чтобы не дискредитировать действия США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В западных средствах массовой информации, политических кругах формируется, по-другому сложно это назвать, просто очевидный заговор молчания относительно истинного положения дел в Ракке», – заявила Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, «делается это для того, чтобы не дискредитировать действия Вашингтона, союзников Вашингтона в Сирии, которые не имеют международного правового основания нахождения в Сирии».

Кроме того, подчеркнула Захарова, «продолжаются попытки раздуть и исказить картину событий вокруг Восточной Гуты, Идлиба, входящих в созданные в Сирии зоны деэскалации».

По словам Захаровой в Ракке «сохраняется крайне сложная обстановка». «Значительные части города остаются заминированы, имеется огромное количество неразорвавшихся боеприпасов, более 80% здания повреждены, не функционирует городской водопровод, электричество есть только в отдельных районах, под завалами остается множество трупов, велика угроза эпидемии, профильные структуры ООН пока не в состоянии провести необходимую оценку ситуации, условий возвращения гражданского населения в город нет», - заявила Захарова.

По ее словам, к такой ситуации привели неизбирательные силовые действия международной коалиции под руководством США, «сменившиеся манипуляциями с формированием некоего местного самоуправления, которое неподконтрольно законным властям Сирии в Дамаске».

В среду постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в сирийской Ракке, также выразил мнение, что участники международной коалиции по борьбе с «Исламским государством*» должны заняться восстановлением этого города.

Захарова также подчеркнула, что провокации боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» в Сирии усилились в первые дни 2018 года.

Кроме того, представитель МИД заявила, что в Москве удивлены тем, что противодействие проведению Конгресса национального диалога Сирии в Сочи осуществляется американской стороной в открытую.

В частности, она привела слова и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда о том, что Вашингтон намерен действовать по Сирии через ООН «в противовес» Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи.

«Теперь становится понятным, почему те или иные группы сирийской оппозиции заявляют о том, что думают или у них нет четкой позиции по участию в Конгрессе. Понятно теперь, кто за ними стоит, и кто этому активно мешает», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Она задалась вопросом, в курсе ли Саттерфилд о том, что ранее в Москву приезжал спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура и встречался с главами российских МИД и Минобороны и тогда вырабатывались «модальность подключения ООН непосредственно к проведению Конгресса в Сочи». «Неужели они не в курсе, тех усилий, которые Россия совместно с ООН предпринимает для восстановления в долгосрочной перспективе сирийской государственности?» – отметила Захарова.

Запланированный в Сочи конгресс нацдиалога Сирии перенесли со 2 декабря, теперь он состоится не раньше января, вероятнее всего, в феврале.