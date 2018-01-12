Турецкие силовики задержали «министра сельского хозяйства» ИГ

Силы безопасности в ходе спецоперации задержали в центральной части Турции главаря ИГ*, курировавшего сельское хозяйство, сообщили местные СМИ.

Как сообщило агентство Доган, экстремист по имени Тарык Ахмет был арестован силовиками в городе Кайсери вместе с еще девятью боевиками, передает ТАСС.

По данным Анатолийского агентства, в то же время в различных районах города Самсун, который расположен на севере Турции, были схвачены не менее 10 граждан Ирака по подозрению в причастности к ИГ*.

Напомним, 10 августа СМИ сообщили о задержании в Турции россиянина, который якобы намеревался сбить военный самолет США. Утверждалось, что он является террористом ИГ и ранее находился на территории Сирии.

В ноябре 2017 года боевик ИГ был задержан силами безопасности Турции в курортном городе Анталья.